الحويج يطلع صالح على آخر استعدادت مؤتمر سرت الثاني

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت بمقرّ إقامته في مدينة القبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج.

الحويج أطلع رئيس مجلس النواب -بحسب الموقع الرسمي التابع للبرلمان- على آخر استعدادت مؤتمر سرت الثاني الهادف لاستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية المتمثّلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها، والدفع باتجاه الحلّ السياسي الذي يُنهي الأزمة الليبية والدعوة للسلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

وثمّن رئيس مجلس النواب الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية خاصّة، وأنّ مؤتمر سرت الثاني يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكّل مرجعية وطنية تدعم كافّة الجهود الدولية والإقليمية لحلّ الأزمة الليبية.

وناقش الحويج خلال اللقاء أيضًا أهمية الإسراع في المصادقة على قانون العمل السياسي والقنصلي، بالإضافة إلى ما وصلت إليه الوزارة من نتائج نظير عملها طيلة الفترة الماضية.

كما عبّر المستشار صالح عن شكره وتقديره للعمل الناجح الذي تقوم به وزارة الخارجية، مؤكّدًا دعمه لكل ما تقوم به في خدمة الوطن والمواطن.

وفي نهاية اللقاء قدّم الحويج لرئيس البرلمان درع الاحتفالية التي عقدت بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبي في الفترة السابقة.

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