ديوان المحاسبة بالبيضاء: تشكيل لجان متابعة لتوزيع الوقود وغاز الطهي ببنغازي وطبرق

أعلن ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان

لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي

وطبرق وكذلك الإنتاج والتوزيع لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء.

وأوضح الديوان، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أنه سيعمل على التحقق من وصول الوقود

لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لضبط أي مخالفات

تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق.

