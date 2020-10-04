طقس ليبيا: الارصاد الجوية توضح الحالة الجوية ودرجات الحرارة اليوم والايام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد أن تشهد الاجواء اعتدال في الحرارة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من (رأس اجدير الي القره بولي) بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة حيث تتراوح الحرارة القصوى هذا اليوم مابين(29 – 32) م° مع رطوبة عالية نسبيا، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز لثلاثة ايام، إلى أن الحرارة تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا حيث تكون مابين (35 – 41) م° نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة علي هذه المناطق والتي تنشط مما قد تسبب في اثارة للاتربة والغبار احيانا.

وأضافت النشرة أن السحب تتكاثر على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خاصة يوم الغد على بعض المناطق.

ووفقا للنشرة فمن المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدال على كامل مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء نتيجة الرياح الشمالية ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الاربعاء.

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