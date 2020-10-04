أوغلو: الخلاف الأساسي بين تركيا وفرنسا في ليبيا يرجع إلى دعم باريس لهجوم حفتر

ليبيا – حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس السبت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على بلاده.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية مع تشاووش أوغلو وفقًا لوكالة “الاناضول” التركية.

وأوضح أنّ “جميع أنواع العقوبات تولّد ردّ فعل عكسي، ولا تساهم سوى في زيادة إصرار تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في مواجهة مساعي فرض حدود بحرية جديدة في شرق المتوسّط”.

وقال تشاووش أوغلو: إنّ الخلاف الأساسي بين بلاده وفرنسا في ليبيا، يرجع إلى دعم باريس لما وصفه بـ”الهجوم الذي شنّه حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) للإطاحة بما وصفها بـ”الحكومة الشرعية في البلاد” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، حسب قوله.

ولفت إلى أن تركيا تدعم ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية ” المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بناء على طلبها، لكن مع الأسف اختارت فرنسا الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ”المليشيا غير الشرعية” (القوات المسلحة الليبية)، ولا يمكنها أداء دور أكثر فعالية في البلاد إلا في حال تخلّيها عن دعم “المليشيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية