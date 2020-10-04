ستيفاني ويليامز: يجب وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن خروقات حظر التسليح في ليبيا لاتزال مستمرة، لكن بوتيرة أخف في الفترة الأخيرة.

وأكدت ويليامز، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، ونقلتها فضائية “العربية”، على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، معربة عن تفاؤلها بتراجع خروقات حظر التسلح في البلاد.

وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مُرحبة في ذات السياق، بالمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية، معتبرة أنها تطور إيجابي ضمن المسار الأمني العسكري.

وذكرت أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعًا.