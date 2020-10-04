ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 October, 2020

صرح ادريس عمران لوسائل الاعلام، مساء امس السبت، أن لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب المشاركين في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، سيستمر بغية الوصول إلى “توافق شامل” بخصوص اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق الليبي المبرم في دجنبر 2015 بالصخيرات.

وقال عمران، في إيجاز صحفي باسم الطرفين، إن اللقاء “مر في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات”.

وذكر بأن الوفدين كانا قد توصلا خلال الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة (6- 10 شتنبر 2020)، إلى “تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي هذه المناصب”.

وخلص المتحدث إلى أن اللقاءات “لا تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق الليبي” بالصخيرات.