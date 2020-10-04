عكاشة: هناك تراجع من أردوغان على الساحة الليبية

ليبيا – قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنّ مصر تبعث برسالة حاسمة للمجتمع الدولي بأنها كما هي منخرطة بكلّ ثقلها في الدعم السياسي، وهي أيضًا ما زالت على درجة الاستعداد والاستنفار العسكري للحفاظ على معدّلات الأمن في هذا الخطّ الأحمر.

عكاشه أشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج “من القاهرة” المُذاع على فضائية “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أنّ التناغم موجود في مباحثات بوزنيقة في المغرب، وهناك توزيع جيد وإيجابي للأدوار من دول الجوار للمرة الأولى.

وأضاف: “المحادثات التي التأمت في المغرب هي مكمّل موضوعي لما جرى في مدينة الغردقة، وهذا يضع الإطار الشامل للمناصب السيادية، ومن ثم يلتئم مع المخرجات السياسية العسكرية والأمنية التي خرجت من الغردقة كي تصل الوفود الليبية إلى جنيف”.

وأشار إلى أنّ هناك خروقات أمنية فادحة من تركيا تحتاج إلى انتباه شديد من المجتمع الدولي.

كما أكّد أنّ هناك تراجعًا من أردوغان على الساحة الليبية، وهناك تضييق لمساحات الحركة أمام الأتراك في ليبيا بصورة أو بأخرى، كما أنّ المجتمع الدولي يؤيد المبادرة المصرية ويدفع الأطراف للجلوس على موائد السياسة.

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