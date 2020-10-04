مؤكدًا أن شقيقه “داعشي”..اخليل يهاجم المدعو “أحميدة الجرو” ويصفه بـ”الحرامي”

أخبار ليبيا24

وصف آمر سلاح المدفعية في قوات مدينة مصراتة عقيد فرج اخليل، المتحدث باسم مايعرف بـ”لواء الصمود” – الذي يقوده المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي – أحميدة الجرو بـ”الحرامي”.

وانتقد اخليل في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك” مهاجمة الجرو لآمر مليشيا الدعم المركزي المدعو عماد الطرابلسي قائلا :”حرامي يهاجم حرامي مثله ويتعهد بفضحه بعد أن هدده الأخير على حد زعمه”.

ويضيف آمر سلاح مدفعية مصراتة في منشوره :”تابعنا منشورات المدعو أحميدة الجرو وهو يهاجم اللص عماد الطرابلسي”.

ويتابع اخليل :”90% من سكان مصراتة يعلم حقيقة المدعو “الجرو” من سائق سيارة نقل “هيونداي بورتر” ومن ثم أسطى جبس عربي إلى مالك سيارة “أودي” ثمنها 160 ألف دينار و”تويوتا” مصفحة وغيرها من السيارات الفارهة”.

وواصل آمر سلاح المدفعية :”تحصل الجرو على كل ذلك بعد عام 2014 “فجر ليبيا”، حيث تسلق الرجل بشكل جيد في حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل وكان الذراع المالي للعملية مع المليشيات مستغلا قربه من صلاح بادي”.

وذكر اخليل :”الجرو استغل الأمر آخر استغلال تسلق بشكل جيد وممتاز تحت شعارات الوطنية وحب فبراير ودماء الشهداء والرجل بارع في الكلام وغير مقاتل ولم يطلق ولا طلقة أو يتواجد في أي جبهة إلا إعلاميا فقط ويعلم الجميع ذلك”.

وقال آمر سلاح المدفعية :”الجرو لديه أخوه داعشي صرف مسجون في سجون مليشيا قوة الردع الخاصة وباعترافات مدوية”.

وختم اخليل منشوره بالقول :”أخيرا أنا لا أدافع عن مجرم ولص مليشياوي مثل عماد الطرابلسي ولكن ياجرو عيب عليك أن تنهى عن فعل وتأتي بمثله”.

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