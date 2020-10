ويليامز : خروقات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مستمرة ولكنها بصورة أخف

قالت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن خروقات حظر التسليح في ليبيا “مستمرة من قبل عدد من الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرة إلى أنه قد تكون الوتيرة اخف في الفترة الفترة الأخيرة لكن هذا لا يعني أنها توقفت.

وأكدت ويليامز في تصريحات صحفية، أن اليوم توجد فرصة سانحة تلوح في الأفق لتوافق ليبي- ليبي حول إطار سياسي جديد شامل، يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وينهي حالة الحرب والانقسام الطويلة في ليبيا، لافته إلى أنه سيكون للمجتمع الدولي دور حاسم في جعل هذا الأمر ممكناً”.

وطالبت وليامز المجتمع الدولي “بأن يفي بمسؤولياته، ويساعد على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتقيد التام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإيقاف تدفق المرتزقة الأجانب”

