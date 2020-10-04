ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية يوجه بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه صالح، قرارين بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود وغاز الطهي والتحقق من وصوله لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء.

ويقضي القرارين رقم (144) و (145) لسنة 2020م بتاريخ 29/9/2020م بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي وطبرق وكذلك الإنتاج والتوزيع لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء للتحقق من وصولها لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء.

ووجه القرارين بضبط أي مخالفات تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق.