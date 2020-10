اخبار ليبيا24 أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية أنه تم مساء أمس السبت الدخول بالوحدة الثانية بمحطة توليد السرير بحمل 170 ميغا وات. وذكرت اللجنة الإعلامية في الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن دخول الوحدة ساهم فى تخفيض ساعات طرح الأحمال الناتج لزيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر التى تجتاح البلاد خلال هذه […]

