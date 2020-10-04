البعثة الأممية: لابد من إخلاء ليبيا من المرتزقة ووقف التدخلات الخارجية

أبدت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز تفاؤلا نسبيا حيال تراجع خروقات حظر التسلح في البلاد مشددة على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا .

وفي لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط رحبت ويليامز بالمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الوطني وحكومة الوفاق التي استضافتها مدينة الغردقة في مصر، معتبرة أنها تطور إيجابي ضمن المسار الأمني والعسكري.

ومضت الممثلة الأممية بالقول إن البعثة لطالما دفعت للمضي قدما في تثبيت وقف إطلاق النار، وقد ساد المنطقة فعليا وقف للأعمال القتالية وإن كان بشكل غير رسمي لكنه “هش” وقابل للاهتزاز في أي لحظة.

وترى ويليامز أن البيانين المتزامنين من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حققا تقدما ملموسا على المستوى المحلي واهتماما على المستوى الدولي، من أجل البدء في محادثات جدية لتثبيت وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى أكدت ويليامز ترحيب بعثة الأمم المتحدة بقرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، واستئناف إنتاج واستيراد النفط مشددة على أهمية تأمين كافة الحقول والموانئ النفطية، وإخلائها من المقاتلين والمرتزقة.

واعتبرت ويليامز أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعا.

وطالبت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

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