بيان أطراف الحوار الليبي في بوزنيقة “بصيص أمل بنهاية الأزمة”

أصدر وفدا النواب والدولة المشاركان في حوارات بوزنيقة بيانا مشتركاً بعد اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية التي تأجلت أكثر من مرة.

وجاء في البيان المشترك أن اللقاء الأول ضمن الجولة الثانية والتي تأجلت 3 مرات لأسباب لوجستية وفنية متعلقة بشكل الحوار والنقاط المطروحة، قد تم في جو توافقي وبالأخص حول معايير اختيار المناصب السيادية الـ7 المدرجة ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر عام 2015 .

وتم من خلال البيان، الذي صدر لوسائل الإعلام شفهياً ولم يصدر مكتوباً، إعلان أن وفدي مجلسي النواب والدولة توصلا في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وقد أكد على هذه النقطة عليها عضو مجلس النواب عصام الجهاني حين قال إن هناك تفاهمات بنسبة 90 بالمئة .

وأكد وفدا النواب والدولة مواصلة عقد المشاورات والمباحثات الرسمية إلى حين التوصل إلى تفاهمات مرضية للطرفين ابتداء من وضع المعايير وانتهاءً باختيار الأسماء التي ستكون من الأقاليم الثلاثة، وهي مرحلة لن تكون سهلة على اعتبار أن مسألة الأسماء هي من أكثر المسائل تعقيداً وهذا ما شهدت عليه التجربة خلال الأعوام السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية