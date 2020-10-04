شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة مكونات الشبكة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد تواصل أعمال صيانة مكونات الشبكة جنوب العاصمة طرابلس بعد تعرضها لأضرار جسيمة. وبينت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العمل مستمر لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس رغم قلة الامكانيات ونقص المواد. وأكدت الشركة قيام فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع مشروع الهضبة بإدارة توزيع طرابلس بإجراء أعمال الصيانة لمحطة لطفي فرحات جهد 11 ك.ف بمنطقة مشروع الهضبة شملت تركيب وحدة حلقية ولوحة توزيع ضغط منخفض وكذلك صيانة كوابل، بهدف سرعة إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين القاطنين بالمنطقة

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