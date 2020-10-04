لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا

من المرتقب أن يغادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاء ثنائي يجمعه مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وعلمت 218 أن اللقاء سوف يناقش تطورات المسارات السياسية في بوزنيقة والتحضيرات لحوار جنيف الذي سيجمع شخصيات سياسية من مجلسي النواب والدولة فضلاً عن المستقلين.

وأجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اتصالا هاتفيا قبل نحو أسبوع

مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ناقش فيه الطرفان التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا، وأكد نورلاند خلال الحوار حرص الولايات المتحدة الأميركية على إنجاح هذه الحوارات مشددا على وجوب أن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا.

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