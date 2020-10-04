السفير الألماني: «جمع ثقافتنا» مع ليبيا شعار «ممتاز» للاحتفال بـ«الصداقة»

عبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، عن تطلعاته لجمع ثقافات ليبيا وألمانيا معا، مشيرا إلى أن هذا شعار ممتاز للاحتفال اليوم بالصداقة الألمانية الليبية، على حد قوله.

وقال أوفشا في تسجيل مصور من «السرايا الحمراء» بالعاصمة طرابلس: “تعتبر هذه أول زيارة لي لهذا المكان الرائع في الوقت الذي ترافقنا الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “تذكرنا زيارة هذه القلعة بأهمية التراث الثقافي لأي أمة مردفا، كما نأمل في جمع ثقافات بلدينا معا ويعتبر هذا شعارا ممتازا للاحتفال اليوم بالصداقة الألمانية الليبية”، وفقا لحديثه.