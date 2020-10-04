عقيل: المتدخّلون الأجانب إبتعدوا عن التشخيص الحقيقي للأزمة بإختيارهم الجهويون والإخوان لحضور جلسات الحوار

ليبيا – قال رئيس الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن “مؤتمر برلين 2″ المزمع عقده الإثنين المقبل سيمثّل ما وصفه بـ”رهاب من القوى الدولية على الأطراف الليبية”.

عقيل وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية ” أمس السبت أشار إلى أنّ هذه الأطراف الليبية تم اختيارها بعناية من المتدخّلين الأجانب في ليبيا، وهم الجهويون من جهة والإخوان من جهة أخرى، وذلك في ابتعاد عن التشخيص الحقيقي للأزمة الأمنية في ليبيا.

وأضاف عقيل أنّ الأطراف الدولية تريد إظهار الصراع على أنه شرق وغرب وجنوب، وأنه من أجل تقاسم السلطة بين هذه الهويات؛ ما يمثّل في النهاية مصالح جهوية لأطراف بعينها.

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