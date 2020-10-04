الثني يبحث مع الحويج المصادقة على قانون العمل السياسي والقنصلي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج خلال لقائهما بمدينة القبة أهمية الإسراع في المصادقة على قانون العمل السياسي والقنصلي بالإضافة إلى ما وصلت إليه الوزارة من نتائج نظير عملها طيلة الفترة الماضية.

واكد عبدالحميد الصافي في تصريحات صحفية أن الوزير أطلع الثني على آخر استعدادات مؤتمر سرت الثاني الهادف لاستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية المتمثلة في وحدة وسيادة ليبيا واستقلال قرارها والدفع باتجاه الحل السياسي الذي يُنهي الأزمة الليبية والدعوة للسلام وتفكيك الميليشيات ونهاية الفوضى والإرهاب.

وتابع الصافي أن رئيس مجلس النواب ثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية خاصة وأن مؤتمر سرت الثاني يجمع شرائح الشعب الليبي ويشكل مرجعية وطنية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية.