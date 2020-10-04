«مكافحة الأمراض»: 722 إصابة جديدة و14 حالة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة و14 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس السبت، حسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي .

وقال المركز في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم السبت، إنه تسلم 3428 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «2706 عينة سالبة» و«722عينة موجبة» منها 516 حالة جديدة و206 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36809 إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14788 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 21429 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 592 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا