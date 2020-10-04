مكافحة الأمراض: تسجيل 722 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس السبت منها 516 حالة موجبة و206 حالة مخالطة.

وأكد المركز شفاء ( 540 ) حالة منها 399 حالة في طرابلس وحالتين في مزدة و35 حالة في ترهونة و4 حالات في تازربو و 12 حالة في الزاوية المركز و9 حالات في مصراته وحالة في صرمان و16 حالة في كل من الزنتان الواحات و4 حالات في الرحيبات و 8 حالات في السبيعة و 28 حالة في زليتن و21 حالة في زوارة.

وأشار المركز إلى وفاة 14 حالة منها 6 حالات في بنغازي وحالة واحدة في كل من مصراتة والكفرة والسبيعة وحالتين في صرمان وثلاث حالات في باطن الجبل.

ولفت المركز إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في ليبيا بلغ 36809 منها الحالات النشطة: 14788 والمتعافين: 21429 والوفيات : 592 حالة.