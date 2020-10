مكافحة كورونا بالوحات : سيتم فحص عينات المشتبه في إصابتهم بكورونا دوريا بداية من هذا الأسبوع

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالواحات، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أن تم فحص 9 عينات.

وشددت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على جميع المواطنين بضرورة التقيد واتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة إلى خطورة مؤشر الإصابات بسبب التهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بها، لافته إلى أنه سيتم أخذ عينات المشتبه في إصابتهم بشكل منتظم بداية من هذا الأسبوع.

