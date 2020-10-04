طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس سجلت أعلى إصابات والتي بلغت 285 حالة جديدة و95 حالة مخالطة من إجمالي 722 حالة جديدة جرى تسجيلها يوم أمس السبت.

وبين المركز أنه جرى في مدينة بنغازي تسجيل 35 حالة جديدة وفي الجفارة سجلت 3 حالات جديدة وفي العجيلات 7 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الحرابة سجلت حالة جديدة وفي النواحي الأربع سجلت 10 حالات جديدة ومثلها مخالطة وفي بني وليد سجلت 15 حالى جديدة وفي القره بولي سجلت 3 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي صبراتة سجلت حالتين جديدتين وفي جنزور سجلت 31 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 11 حالة جديدة ومثلها مخالطة وفي صرمان سجلت حالتين جديدتين و3 حالات مخالطة وفي زليتن سجلت 13 حالة جديدة و8 حالة مخالطة وفي مصراتة سجلت حالة واحدة جديدة و33 حالة مخالطة وفي الجميل سجلت 7 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الزاوية الغرب سجلت حالتين جديدتين ومثلهم مخالطتين وفي الخمس سجلت 11 حالة جديدة وفي الكفرة سجلت حالتين جديدتين وفي طبرق 3 حالات جديدة وفي الواحات 8 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي سلوق حالة واحدة جديدة وفي العواته سجلت 5 حالات جديدة وفي ككلة سجلت حالة مخالطة وفي ترهونة سجلت 6 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي قصر الاخيار سجلت 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي جادو سجلت حالة جديدة ومثلها مخالطة وفي المنشية – الجميل سجلت 3 حالات جديدة و9 حالات مخالطة وفي باطن الجبل سجلت 6 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي سواني بني ادم سجلت 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي زوارة سجلت 36 حالة جديدة و7 حالات مخالطة.