الوطني لمكافحة الأمراض : ليبيا تسجل 14 حالة وفاة و 722 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 حالة وفاة و 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 540 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3428) عينة موزعة على عدد من المختبرات، مشيرا إلى أنه تم فحص (1728) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي (128) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (920) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (101) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (128) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (82) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (22) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (9) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (4) عينات، و من مختبر فرع المركز الوطني زوارة (3) عينات، و من مختبر كلية الطب جامعة طرابلس (300) عينات.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أظهرت سلبية ( 2706 ) عينة وإيجابية (722) عينة منهم 516 حالة جديدة و 206 حالة مخالطة.

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