أوغلو يطالب فرنسا بتعديل موقفها من طرفي الصراع ليصبح لها دورا أكثر فاعلية في ليبيا

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاتحاد الأوروبي

من فرض عقوبات على بلاده، مؤكدًا أن جميع أنواع العقوبات تولّد رد فعل عكسي، ولا

تساهم سوى في زيادة إصرار تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في مواجهة

مساعي فرض حدود بحرية جديدة في شرق المتوسط، وفق تعبيره.

وقال أوغلو، في تصريحات صحفية، أن تركيا تدعم ما وصفها

بـالحكومة الشرعية المُعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة، بناءً على طلبها.

