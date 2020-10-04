انعقاد المؤتمر السنوي لفوج الكشافة والمرشدات تراغن

احتضن متنزه جنات الخيري العائلي في تراغن المؤتمر السنوي لفوج تراغن للكشافة والمرشدات بهدف مناقشة إنجازات الفرق الكشفية وتقييمها

وتم خلال المؤتمر الذي ضم عدد من قيادات مجلس الفوج، من مختلف الحلقات الكشفية لفئات الشباب والشابات، استعراض مقترحات العمل الكشفي وتنظيم برامج ومناشط الفوج المستقبلية كما تبادل الحاضرون الأفكار والمقترحات المقدمة وأهمها الأنشطة الكشفية وممارستها في ظل جائحة كورونا.

وقد كان المؤتمر فرصة لتجديد الروح الكشفية وتجسيد وفاء منتسبي الكشافة والمرشدات لعهدهم نحو الحركة الكشفية، ومن المتعارف عليه في كافة مفوضيات وأفواج الحركة العامة للكشافة والمرشدات في كافة أنحاء البلاد عقد اجتماع المؤتمر الكشفي السنوي لكل فوج على حدى ثم لقاء يجمع قيادات الأفراج في المفوضيات التابعة لها لوضع منهاج وخطة عمل للعام الكشفي المقبل.

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