مفوضية اللاجئين تقدم صدقات طبية لمراكز عزل مصابي “كورونا” بليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى ليبيا، أنها قدمت

دعماً طبياً إلى مراكز عزل المصابين بـفيروس كورونا، في وقت أُعلن عن إصابة عدد من

أعضاء فريق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية رقدالين بفيروس كورونا أثناء أداء واجبهم

بفحص المرضى، ونقلهم إلى المستشفيات.

وقالت المفوضية، إن فرق الدعم التابعة لها قدمت إلى مراكز

عزل المصابين بـكورونا في مدينة الزاوية، ملابس صحية وقائية، وأدوية ومستلزمات نظافة،

بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمدينة، وأرجعت ذلك إلى إدراكها للاحتياجات الماسة من

حيث المعدات الوقائية والصحية.

