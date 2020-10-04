توريد مضخات وكوابل لشركة المياه والصرف الصحي ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، توريد مضخات مياه غاطسة وكوابل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية إلى توريد «مضخات مياه غاطسة لحقل مياه سيدي منصور رقم (2)، وحقل بنينا الشمالي، إضافة إلى كوابل للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي».

ونوه بأن «الهدف هو صيانة وتطوير آبار مياه الشرب في المدينة، ودعم الجهود والأعمال التي تقوم بها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي في مجال توفير مصادر مياه الشرب».

والأسبوع الماضي، عقد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، لمناقشة مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض مناطق ساحل غرب بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته للمؤسسة بالعمل الفوري على حل مشاكل المياه التي تعاني منها هذه المناطق، ومعالجة كل مختنقاتها.