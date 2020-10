الواحات تسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالواحات، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالة منهم من جالو والأخرى من حقل آمال.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نتائج تحاليل المختبر المرجعي بمدينة بنغازي فحص 13 عينة، وأظهرت نتائج العينات سلبية 11 عينة وإيجابية 2 عينة.

