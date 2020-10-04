«مكافحة الأمراض»: 722 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 14 حالة وشفاء 540 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 03 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (210).

واستلم المركز عدد (3428) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1728) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (128) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (82) عينة “.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (22) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2706 ) عينة سالبة، عدد (722) عينة موجبة (516 جديدة + 206 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 285 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

بنغازي

عدد 35 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

العجيلات

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

6.النواحي الأربع

عدد 10 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

7.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

9.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

جنزور

عدد 31 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

11.الزاوية المركز

عدد 11 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

12.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.زليتن

عدد 13 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

14.مصراتة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 33 حالة مخالطة

15.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

الخمس

عدد 11 حالة جديدة

18.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

19.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

20.الواحات

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.سلوق

عدد 1 حالة جديدة

22.العواته

عدد 5 حالة جديدة

23.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

24.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

25.قصر الاخيار

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.المنشية – الجميل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

28.باطن الجبل

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

29.سواني بني ادم

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

30.زوارة

عدد 36 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 540 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 399 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في مزدة

3.عدد 35 حالة في ترهونة

4.عدد 4 حالات في تازربو

5.عدد 12 حالة في الزاوية المركز

عدد 9 حالات في مصراته

7.عدد 1 حالة في صرمان

8.عدد 16 حالة في الوحات

عدد 4 حالات في الرحيبات

10.عدد 1 حالة في الزنتان

11.عدد 8 حالات في السبيعة

عدد 28 حالة في زليتن

13.عدد 21 حالة في زوارة

تفاصيــــــل الــــ ( 14 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في بنغازي

عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 1 حالة في الكفرة

5.عدد 1 حالة في السبيعة

6.عدد 3 حالات في باطن الجبل

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 36809

2.الحالات النشطة : 14788