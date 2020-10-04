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السراج: تسجيل الاتفاقية التركية الليبية يعتبر تحصينًا لها من أيّ إلغاء أو مناقشة من الحكومات القادمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى المتحدّث باسم رئيس المجلس الرئاسيّ غالب الزقلعي على أنّ تسجيل الاتفاقية التركية الليبية خطوة تؤكّد قوة حكومة الوفاق دوليًا وعلاقاتها الواسعة، كما تؤكّد قوة الدولة التركية داخل أروقة المجتمع الدولي، كون هذه الاتفاقية تمت في منطقة تشهد نزاعات وصراعات.

الزقلعي زعم في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّ التصديق رسميًا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقمًا معتمدًا وهو (No. 69975)، سيكون بمثابة تحصين لها من أيّ إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة.
وأضاف: “هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدًا على استفادة ليبيا منها في المتوسّط”، وفق تصريحاته.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياخونة وياعملاء لعنة الله عليكم ..سيأتي يوما قريبا يمزق فيه الشعب هذه الاتفاقيات الخسيسة والخبيثة والتي أنتقصت من سيادة الوطن…عليكم اللعنة ايا الخونة ….

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  • متخلف عقليا هو مجرد تسجيل لاخطار الامم المتحدة لا قيمة له فليس قرار من مجلس الامن ولا من محكمة العدل الدولية ويمكن توقيع اتفاق مماثل بين مصر وتونس وسيسجل فى الامم المتحدة ويتيح لمصر وتونس اقتسام مياه ليبيا الاقتصادية ولا يحتاج الاتفاق الى تصديق البرلمان التونسى طالما وقع عليه قيس سعيد !!!

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