افحيمة: اتفاقية تركيا والوفاق خالفت التشريعات الليبية النافذة لذا فهي والعدم سواء

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن الاتفاقية التركية مع حكومة

الوفاق غير المعتمدة، غير قانونية من الأصل، مرجعًا سبب ذلك إلى كون “الوفاق”

لم تتبع المسلك القانوني والدستوري الصحيح في إبرام هذه الاتفاقية و جاءت بالمخالفة

للتشريعات الليبية النافذة.

ولفت افحيمة، إلى أنه لا يعلم على وجه التحديد الخطوات الواجب اتباعها

في الأمم المتّحدة لتسجيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكنه يعتقد أنّ الأمم المتحدة

يجب أن تطلب إجراءات تؤكّد قانونية إبرام هذه الاتفاقية وسلامة الإجراءات المتبعة،

ويبدو أن هذا لم يحدث، إذ أن مجلس النواب لم يصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي فإنّ

تسجيلها بالنسبة لليبيا هو والعدم سواء.

