بني وليد تتعرض لإظلام تام جراء سرقة كابل كهربائي

تعرضت مدينة بني وليد، اليوم الأحد، لإظلام تام جراء سرقة مجهولين كابل كهرباء رئيسيًّا يغذي مناطق الطبول، والحي الصناعي بالمدينة.

وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في المدينة، أن الكابل المسروق يبلغ طوله 450 مترًا، ويغذي عددًا من مناطق طريق الحي الصناعي بالمدينة، موضحا أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت الكابلات للسرقة أكثر من مرة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، داعيًا المسؤولين بالمدينة للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة السيئة.

