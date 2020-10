أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة اليوم على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى القره بوللي، بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة، إذ تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 29 و32 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الحرارة تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا، إذ تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة على هذه المناطق، التي تنشط مما قد يتسبب في إثارة للأتربة والغبار أحيانا.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي، وقد يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خصوصا غدًا الإثنين على بعض المناطق، حسب النشرة.

وأشار الاى انه من المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدالا على كامل مناطق الشمال الغربي، بداية من يوم الثلاثاء، نتيجة الرياح الشمالية، ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الأربعاء.

The post الأرصاد : الطقس معتدل على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى الفرع بوللي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24