أبو الغيط: احتمال وقوع صدام على الأرض في ليبيا بين القوى الإقليمية

لم يستبعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وقوع صدام على الأرض الليبية بين القوى الإقليمية.

وأكد أبو الغيط في تصريح لقناة صدى البلد المصرية، أن التدخلات الحادة في الشأن الليبي لا تزال مستمرة.

ودعت جامعة الدول العربية في وقت سابق الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوارات بحسن نية، ودعم كافة الجهود للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة، تمهيدا للوصول إلى توافق يفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالية والتوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي بنتائجها الجميع، مثمنة في بيانها انطلاق المحادثات المشتركة بين وفدي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في الجلسة الأولى آنذاك للدفع نحو تفعيل مسار الحل السياسي، مؤكدة أنها تتابع سير الحوار الليبي لدفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات، والمبادرات المطروحة للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في البلاد.

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