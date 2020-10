أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، عن القبض عن مسؤول ما يسمى بجهاز الاستخبارات في تنظيم داعش الإرهابي

