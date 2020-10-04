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الزقلعي: التصديق على الاتفاقية البحرية مع تركيا يمنحها تحصينا من أي إلغاء

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي، إن تسجيل الاتفاقية التركية مع “الوفاق” خطوة تؤكد قوة الطرفين.

وأوضح الزقلعي، أن التصديق رسميًا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقمًا معتمدًا وهو (No. 69975)، سيكون بمثابة تحصين لها من أيّ إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة، معتبرا أن هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدًا على استفادة ليبيا منها في المتوسّط، وفق تعبيره.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • متخلف عقليا فلا قيمة لهذا التسجيل الذى يعنى اخطار فقط للامم المتحدة ومن السهل تسجيل اتفاقيات اخرى غير منطقية كترسيم الحدود بين مصر وايطاليا بنفس الطريقة وقتها يعطى لمصر الحق فى التهام مناطق فى ليبيا وترسيم الحدود بين سوريا ومصر يعطى حقوق لسوريا ومصر فى اراضى تركيا وترسيم الحدود بين مصر وفرنسا ستسجله الامم المتحدة عادى فهو مثل انشاء حزب بالاخطار ياحمار والعبرة بالاحتكام لمحكمة العدل الدولية وقرارها يكون معترف به دوليا

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