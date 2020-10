الزقلعي: التصديق على الاتفاقية البحرية مع تركيا يمنحها تحصينا من أي إلغاء

قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي، إن تسجيل الاتفاقية التركية مع “الوفاق” خطوة تؤكد قوة الطرفين.

وأوضح الزقلعي، أن التصديق رسميًا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقمًا معتمدًا وهو (No. 69975)، سيكون بمثابة تحصين لها من أيّ إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة، معتبرا أن هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدًا على استفادة ليبيا منها في المتوسّط، وفق تعبيره.

