صراع المليشيات مستمر.. «أسود تاجوراء» تسيطر على مقر «الضمان» وتتحدى «النمروش»

تطورات متلاحقة شهدها الصراع بين مليشيا أسود تاجوراء، ومليشيا الضمان، في أعقاب الحرب الطاحنة التي دارت بينهما الجمعة قبل الماضية، واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة وخلفت العديد من القتلى والجرحى.

مليشيا أسود تاجوراء تسيطر على مقر «الضمان»

وأعلنت اليوم الأحد، مليشيا «أسود تاجوراء» المنحلة بقرار من صلاح الدين النمروش، وزير دفاع الوفاق، السيطرة على مقر مليشيا «الضمان» المنحلة أيضا، وطرد عناصرها خارج المنطقة عقب اجتياح الأولى لمقر الثانية بوقت مبكر صباح اليوم مدعومة بعناصر من مليشيا «رحبة الدروع» بقيادة بشير خلف الله، المعروف بلقب «البقرة».

ونشر المدعو محمد منصور الواعر، القيادي بمليشيا «أسود تاجوراء»، مقطع فيديو له، قال خلاله: “أخاطب عناصر «كتيبة الضمان»، من نظيفي الأيدي وغير المتورطين في أعمال مشبوهة، من سرقات وابتزازات وليس عليه قضايا، روّح فالقضية أكبر منك، فهم على باطل فهم يطمّعونك”.

قلب الطاولة

وأضاف الواعر “بالنسبة للمجرمين والقتلة والمتورطين في أعمال مشبوهة، فأقول لهم سوف يأتي إليكم «جنود» سمعت عنهم ولم ترهم من قبل وسوف تجدهم فوق رأسك، فنحن «أرجل وأشجع وأشرف» منكم ونقولها في وجوهكم، فأنتم إلى زوال، ونحن على حق وأصحاب دم”.

وتابع “نحن كنا جزءا من الأزمة وسوف نكون جزءا من الحل، وسنساند «أجهزة الدولة الحقيقية» وسنكون سندا لأهلنا، وسنغير المعادلة ونقلب الطاولة وسنكون على قدر المسؤولية”، بحسب زعمه.

النمروش يحل الكتيبتين

وكان صلاح أمر النمروش، قد أمر بحل كتيبتي «الضمان» بقيادة علي دريدر، و«أسود تاجوراء» بقيادة نادر الأزرق التابعتين لحكومته، حسبما أفادت وسأئل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كما قرر إحالة قادة الكتيبتين إلى المدعي العسكري في طرابس للتحقيق معهم في الاشتباكات التي وقعت فجر الجمعة في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، وأصدر تعليماته باستخدام القوة ضد ما أسماهما الكتيبتين إذا لم يتوقفا فورا عن إطلاق النار.

وكان شهود عيان قد أفادوا لـ”لساعة 24” بأن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الجمعة قبل الماضية بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.

ادردير يسلم نفسه

وأعلنت مليشيا الأحد الماضي “الضمان” بقيادة علي ادريدر، التابعة لحكومة الوفاق، امتثالها لتعليمات وزير الدفاع بالحكومة بشأن فك ما أسمته كتيبة «الضمان» و «كتيبة أسود تاجوراء» وإحالة أمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في واقعة الاشتباكات المسلحة، الجمعة قبل الماضي.

وأكدت «الضمان» أن آمر الكتيبة علي ادريدر، سلم نفسه لقوة أنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية برئاسة الوزير المفوض فتحي باشاغا.

«أسود تاجوراء» تأسف للوضع

والأ{بعاء الماضي، أصدرت مليشيا ما يسمى “كتيبة أسود تاجوراء” بيانًا بشأن ما أسمته “حادثة الغدر والخيانة الأخيرة التي شهدتها المدينة”، لافتة إلى أنها تتآسف لما آلت إليه الأوضاع بالمدينة وخرق أمنها على أيدي من وصفتهم بـ “العابثين والمجرمين الخارجين على القانون في سابقة خطيرة من الغدر والخيانة والإجرام”، بحسب البيان.

وتابع البيان، المنشور عبر حساب مليشيا “أسود تاجوراء” على فيسبوك، أنها امتثلت للأوامر الصادرة من ما يسمى وزير دفاع السراج صلاح النمروش وكذلك رئيس الأركان محمد الحداد بسرعة فض الاشتباك وإنهاءه فوراً، وأردف بيان المليشيا المسلحة أن “هذا نهج لطالما حرصنا على السير عليه إيمانًا منّا بضرورة الإلتزام بالتراتبية داخل المؤسسة العسكرية!”.

وأكمل البيان، أن “حادثة الغدر والخيانة التي أشرف عليها ونفذها المجرم علي دريدر و أحمد هدنه وبعض من أفراده الخارجين عن القانون، بحق قادتنا نادر الأزرق وأحمد ضواقة، إنما تدل على مستوى التطاول والتحدي الذي وصل إليه العابثين والمجرمين الخارجين عن القانون، والذي يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولة وزعزعةً لاستقرار تاجوراء صمام أمان العاصمة طرابلس وأهلها الكرام”، بحسب البيان.

أهالي تاجوراء ينتفضون

وانتفض أهالي تاجوراء يوم الجمعة الماضي، ضد تناحر المليشيات ودخولهم في حرب فيما بينهم وهو الأمر الذي أثر بشدة على تفاقم الوضع في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بخروج أهالي تاجوراء في تظاهرات وسط البلدية احتجاجا على تردي الوضع الأمني والمعيشي وتناحر المليشيات بالمنطقة.