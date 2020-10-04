عقوب: الخدمات الصحية ستتحسن بعد صرف المخصصات المالية 

أخبار ليبيا24

أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب اليوم الأحد أن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل البلديات بعد صرف المخصصات المالية وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة لعام 2020.

وشدد عقوب خلال اجتماعه في مقر ديوان الوزارة بالبيضاء مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات على أهمية التخطيط الجيد لتجنب حدوث موجه ثانيه لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء.

وطالب بضرورة توفير ودعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود بين كل البلديات للدفع بعجلة العمل.

وأصدر وزير الصحة تعليماته لإدارة التفتيش والمتابعة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية والتأكيد على مدى تنفيذ تعليمات وقرارات وزارة الصحة وتوجيهات رئيس الحكومة الليبية.

وأكد عقوب على ضرورة متابعة آلية أوجه صرف المخصصات المالية من الباب الثاني والتطوير والتحسين وصولًا إلى مستوى أداء أفضل يلبي احتياجات المواطن وتطوير جودة الخدمة ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

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