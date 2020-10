أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نولاند، اليوم الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

