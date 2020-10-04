وصول دفعة جديدة من الجوازات إلى المنطقة الشرقية

أعلن مكتب طباعة بيانات جواز السفر المقروء آلياً بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية اليوم الأحد عن طباعة جوازات السفر التي تم إنجاز معاملتها بفروع وأقسام المصلحة بالمنطقة الشرقية.

وأكدت المصلحة أن الجوازات التي طبعت في طرابلس جار إرسالها عبر مطار معيتيقة الدولي وصولا إلى مطار البريقة النفطي اعتبارا من اليوم، على أن يتم إرسال جوازات السفر الجاهزة للفروع عبر شحنات متوالية.

ويواجه المواطنون صعوبات كثيرة باستخراج جواز السفر في البلاد، وفي معظم المكاتب، و يرجعها كثيرون للفساد الإداري الحاصل إذ ينتظر مئات المواطنين أن يحل هذا الملف في ظل صمت رسمي من الحكومات ولا حلول جذرية حتى الآن.

ومن المشاكل التي تتكرر عند استخراج الوزارة (إغلاق المنظومة، الضغط على الشبكة، نفاد المادة الخام، غياب للموظفين.. وغيرها)، ليعاني المواطن الأمرّين لدى محاولته الحصول على جواز سفر يعتبر المستند الأهم لتنقلاته وتحركاته خصوصا أن عددا من الدول لا تقبل بالجواز القديم لدخول أراضيها أو تضع شروطا على حاملي الجواز الليبي من بينها سنة الإصدار، ويقول البعض إن استخراج هذا المستند الذي يكفله القانون ينبغي أن يكون في غضون أيام محدودة بينما ينتظر الليبيون لأكثر من سنة ولقد لا يتمكنون من استخراجه، ولسان حالهم يقول “الله غالب” فما باليد حيلة.

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