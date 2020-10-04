ليبيا الان

أردوغان: تركيا ماضية في دعم المقهورين في العالم كله

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متحديا الشرعية والمواثيق الدولية، لا ينفك الرئيس التركي، رجب أردوغان، يتباهى بـ”تصدير الإرهابيين” إلى دول عدة، لتحقيق مآرب وأطماع بلاده في تلك الدول، إذ أشار في خطاب إلى مساعي أنقرة للوصول إلى المكانة الذي تستحقها في النظام العالمي.

ونوه أردوغان في خطابه بوقوف بلاده إلى جوار من وصفهم بـ”المقهورين” في كل مكان من سوريا، إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى القوقاز، مشيرا إلى استمرار بلاده بمقاتلة من وصفهم بالإرهابيين في سوريا، ومحذرا نظام الأسد هناك من مغبة أي خرق للهدنة الموقعة بين أنقرة وموسكو في محافظة إدلب السورية، كما اشترط في الوقت انسحاب القوات الأرمنية من إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، للتفاوض على وقف إطلاق النار هناك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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