الشريف: حل الأزمة الليبية سيكون أكبر مسمار في نعش المخطط العالمي لتدميرها

أكدت إنجي الشريف، مندوب ليبيا بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بلادها تعاني من أطماع المستعمرين، مطالبة بدعم عربي و دولي لمنع تفاقم ويلات الحرب.

وأوضحت، الشريف، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمحاكاة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، مساء أمس، بمدينة الغردقة، أنها قدمت ورقة عمل لدى المؤتمر توضح أن التدخل المطلوب سيكون سلميًا، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم، لأن أكبر ضمان لعدم استخدام السلاح سيكون بوجود أجيال مثقفة وواعية.

وقالت الشريف، إن حل الأزمة الحالية سيكون أكبر مسمار في نعش المخطط العالمي الذي يهدف لتدمير مقدرات الشعوب العربية بأكملها.

