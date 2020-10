أفاد عدد من شهود العيان، اليوم الأحد، بأن هناك تجمع لعدد من السيارات المسلحة والسيارات المصفحة في طريق الخدمات بمنطقة سوق الجمعة.

The post عاجل // تجمع عدد من السيارات المسلحة و السيارات المصفحة في طريق الخدمات بمنطقة سوق الجمعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24