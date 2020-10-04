اجتماع دولي عبر الفيديو حول الملف الليبي

من المقرر عقد اجتماع غدا الاثنين حول ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا والدول الفاعلة في الملف الليبي وذلك لمحاولة إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وتشهد أروقة العالم خطوات كثيرة ومتسارعة من أجل حلحلة الأزمة الليبية والخروج بها إلى بر الأمان، وتحاول ألمانيا بعد مؤتمر برلين جمع الفرقاء الليبيين والتوصل إلى تسوية حقيقية بينهم .

وعبرت الأمم المتحدة عن أملها في أن يؤدّي الاجتماع الذي سيجري عبر الفيديو حول ليبيا والذي ستنظّمه الاثنين المقبل على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

وأكد نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر أن هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس مع تسجيلهم مؤخرا تطورات مشجعة في ليبيا آملا في أن تصدر رسالة قوية غدا لكلا الطرفين.

وستكون المطالبة بتجديد التزامات مؤتمر برلين وتطبيقها ضمن أولويات الاجتماع الذي سيجرى، إضافة إلى وقف الانتهاكات المتواصلة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتعزيز دور الأمم المتحدة الداعم للحوار

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