انطلاق أعمال صيانة طريق شارع الشايب بزليتن

أعلنت بلدية زليتن، اليوم الأحد، انطلاق أعمال تنفيذ مشروع صيانة طريق الشايب الممتد من تقاطع الحوريات إلى مدخل مركز زليتن للسكري والغدد الصماء بزليتن.

وقال المهندس المشرف على المشروع مجدي بالليل، أن الأعمال ستكون على طول الطريق لمسافة 2400 متر سيتم تقسيمها إلى ثلاثة مراحل حتى تسهل عملية السير وتجنب الاختناق المروري أثناء تنفيذ المشروع.

وأوضح “بالليل” أن أعمال المشروع تتضمن أعمال كشط ومن تم الحفر لمستوى التكوين وإزالة طبقة الأساس في بعض الأجزاء المتضررة ثم أعمال الرصف والتعبيد كاملة مشيراً إلى أن مدة المشروع تستغرق 90 يوماً.