ديوان المحاسبة يشكل لجان متابعة لتوزيع الوقود وغاز الطهي بمدينتي بنغازي وطبرق

أصدر رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح، قرارين رقم (144)، و(145) لسنة 2020م بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي وطبرق.

وأوضح بيان على الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة بموقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن القرارين يشملان كذلك متابعة الإنتاج والتوزيع لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء، وللتحقق من وصول الوقود لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء.

وأوضح البيان أن القرارين ينصان على ضبط أي مخالفات تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، كانت قد أرجعت سبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط لا تقوم بإمدادها بالكميات الكافية من الوقود الخفيف (الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة، في تصريحات صحفية، أنه تم مخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط رسميا عن طريق مسؤول الوقود بالشركة العامة للكهرباء في شهر أغسطس تحديدا وبالكميات المطلوبة لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن بعض كميات الوقود الخفيف التي وصلت إلى المحطات غير مطابق للمواصفات وسبب العديد من المشاكل في من انسداد الفلاتر وكذلك عطل منظومات معالجة الوقود.