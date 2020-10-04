غدا آخر يوم لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2021

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن غدا الإثنين هو آخر يوم في مناقشة الميزانية التقديرية عن العام المالي 2021.

وقالت الوزارة في تعميم صدر اليوم الأحد، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد الجهات التي لم تقدم الميزانية الخاصة بها، ولم تتواصل مع اللجنة المالية المختصة بمناقشة الميزانية التقديرية، حسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ودعت إدارة الميزانية كافة الجهات الممولة التي ناقشت الميزانية التقديرية للعام المالي 2021ن سرعة التواصل مع الجنة لموافاتها بتوزيع المبالغ المالية للبابين الأول والثاني التي انتهت إليها المناقشات، واعتمدتها كافة الأطراف في محاضر بهذا الخصوص.

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