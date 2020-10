أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن قسم التحقيقات

بمكتب النائب العام، أصدر قرارًا بحبس وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، أبوبكر الجفال بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار

المال العام.

