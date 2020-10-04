عميد تاجوراء: الحياة مع “القذافي” أفضل من الحياة مع “الفاسدين في شركة الكهرباء”

قال حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء:” إن بعد حراك التغيير في الكهرباء الذى هز عرش المصالح، وقام بتغيير جذري لم يحلم به أحد، ولم يتوقعه أحد، بدأت كرة الثلج تتدحرج ضد الفساد، بعد انكشاف الحلقة التي تربط الفساد ومناصريه و مؤيديه في الخفاء”.

وأضاف بن عطية في تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بدأت حملة شرسة ضد حراك التغير لشعورهم باهتزاز عروشهم، فقاموا بتحريك جيشهم الإلكتروني وبدأوا في معركة باطلة، كل مرة يخرجوا بإشاعات سمجة، مع تعمد زيادة طرح الأحمال لإذلال الليبيين ليقولوا لنا أن حياتكم مع الفاسدين أفضل من محاولات الإصلاح، نقول لهم معنى ذلك أن الحياة مع القذافي أفضل من الحياة معكم”.

واستطرد عميد بلدية تاجوراء :” معركة الإصلاح طويلة وبقايا شرذمة الفساد في طريقها للانكماش، مادام الشعب واعي وصابر، الذي اعرفه وانا متيقن منه أن الفساد بشركة الكهرباء في طريقه إلى الزوال فقد انفرط عقدهم وأصبح عياطهم على الفيس مقزز، خاصة في التعليقات اللي يكتبوا فيها من غيظهم من التغيير”.

وتابع:” إن شاء الله الفريق الجزائري يقوم بأعمال استكمال محطة الخمس وقريبا تدخل الخدمة، وكذلك فريق شركة سيمنس الألمانية يقوم بأعمال الصيانة، وشكرا لكل الوطنيين الذين يعملون في صمت، الفريق الجزائري لديه خبرة كافية للتشغيل، والجزائر عندهم 20 محطة توليد نفس محطة الخمس، ويقوم الآن بإجراء الاختبارات النهائية للتوليد”.