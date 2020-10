قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الأحد، أنه كانت هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، مشيرا إلى أنه هناك احتمالية لوقوع صدام على الأرض بين القوى الإقليمية.

وأوضح أبو الغيط في بيان الجامعة أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرة، ما أدى إلى المزيد من الاستقرار.

ولفت أبو الغيط إلى أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، وتعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية، وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية”.

The post أبو الغيط : هناك احتمالية لوقوع صدام بين القوى الإقليمية بسبب ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24